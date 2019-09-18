iPhone 11週五開賣 電信業祭優惠招徠果粉

（中央社記者江明晏台北18日電）蘋果發表iPhone 11系列3款新機，台灣納入首波開賣國家，將於20日正式開賣，國內各大電信業者當天上午都將舉辦首賣儀式，並祭出相關優惠招手果粉。

蘋果日前發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone11 Pro Max共3款新機，20日正式開賣，5大電信商均積極備戰，將在當天上午舉辦首賣儀式。

中華電信表示，將於20日上午8時在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 11全機型首賣會」，為回饋忠實果粉，中華電信表示，今年首度於開賣會現場贈送3600元優惠券給前100名排隊的果粉。民眾只要於2019年10月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 11全機型任一款、Apple Watch Series 5 GPS版，或上述機型與AirPods無線充電盒版合購，皆可再享3600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約購機，或5年以上客戶購買單機均適用。

遠傳電信將於20日上午8時起正式開賣iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max及Apple Watch Series 5 GPS版本，受果粉青睞的綠色、紫色及夜幕綠3種新色，遠傳門市也現貨供應。

開賣當天遠傳「信義威秀門市」特別推出加碼早鳥禮活動，凡申辦999以上資費搭配iPhone 11系列的消費者，將可直接免費帶走最新AirPods 2，限量100名。此外，新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市6家指定直營門市也同步提供加碼早鳥禮。

台灣大哥大同步於全台北、中、南共4家旗艦門市舉行開賣活動，大方送出50個AirPods 2。為了滿足果粉「無痛換機」的需求，台灣大在開賣日同步祭出「好價在」專案，消費者在合約期間，可擁有手機保險，換機時，無論外觀刮痕、掉漆，皆保證以50%的價格回收，堪稱是iPhone手機史上「終極抗跌」的解決方案。

台灣大表示，消費者換機的速度趨緩，手機使用年限愈來愈長，由於手機仍可正常使用，到要換新機時，舊機的回收價格下跌幅度就會愈大，以去年上市的iPhone Xs Max 256G為例，各業者今年以2萬5000元回收，與上市時5萬2900元相較，一年就跌至47%。

亞太電信商請策略合作夥伴萊爾富超商，提供此次預購排隊前3名的用戶，以1分鐘時間在便利商店內瘋狂掃貨，掃貨的費用全數由亞太電信買單，並安排專人將全新手機iPhone 11送達活動現場進行交機儀式，現場同時會公布萊爾富會員專屬的亞太電信iPhone 11購機優惠。

台灣之星今天宣布將於20日在台北市信義區Neo19前廣場舉辦「iPhone 11開賣活動」，台灣之星現場加碼送出前20名，不用登記、免抽獎即可取得「月租999 iPhone 11不用錢」的中獎資格，早上8時起開始發送號碼牌，數量有限，自21名起，可享Yahoo奇摩購物金2000元。（編輯：張均懋）1080918