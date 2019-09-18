台綜院電力景氣指數 估8月經濟成長率2.3%

（中央社記者吳柏緯台北18日電）台灣綜合研究院今天指出，8月受台商回流且適逢出口旺季，經濟成長率預估值為2.3%。

台灣綜合研究院結合台電公司各行各業的高壓以上電力售電量與自用發電設備自用發電量數據，反映國內9成的經濟生產活動，以此推估國內每月經濟成長數據並建構電力景氣指數（EPI），解讀台灣經濟景氣狀況。

台綜院表示，8月份受台商回台投資與產能回流，持續帶動內需動能，又適逢出口旺季加乘貿易轉單效果，出口表現不差。不過同時也受到國際政經情勢紛擾多變，經濟前景不確定性攀高，整體外在環境對台灣而言同時存在風險與機會。

台綜院指出，8月的整體電力景氣指數燈號呈現綠燈，經濟成長表現較7月份微幅下修0.1個百分點，成長率預估值為2.3%。

台綜院表示，製造業依舊維持整體表現偏弱，但業別間存在明顯差異的態勢。主要產業中，半導體製造業受惠於高階消費性電子新品備貨需求，帶動積體電路出口成長，比起去年同期的用電量成長超過5%，電力景氣燈號為穩定的綠燈；化學材料製造業與機械設備製造業則因出口訂單表現與生產指數持續下滑，電力景氣燈號呈現低迷的藍燈；鋼鐵業仍受制於貿易保護措施，出口持續縮減，電力景氣燈號維持黃藍燈。

台綜院指出，美中貿易爭端紛擾有望逐漸沉澱，但主要國家經濟展望放緩，全球經濟前景仍不樂觀。8月份的台灣經濟雖有出口旺季與備貨需求兩大正向因素加持，但各業別的成長表現差異大，第3季經濟成長表現持穩徘徊於2.3%至2.4%之間。（編輯：蘇志宗）1080918