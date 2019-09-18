外資大買180億元 法人：看好台股續創高先卡位

（中央社記者韋樞台北18日電）外資於美國聯準會（Fed）開會前在台股連10買，今天買超近180億元，買超前3大為台積電、大立光和台灣50。法人表示，外資看好台積電和大立光前景；且聯準會降息與否均有利資金推升台股而先卡位。

台股今天漲54.95點，收10929.45點，成交值新台幣1284.17億元，3大法人中自營商賣超45.48億元，投信賣超1.66億元，外資及陸資買超179.44億元。

證交所統計，今天外資大買前3名股票為台積電（2330）2萬6751張、大立光（3008）688張、台灣50（0050）1萬2986張；以金額論，買超台積電71億6362萬元，買超大立光28億4968萬元，買超台灣50 11億196萬元，合計多達111億1526萬元。

不過以外資買超前10檔個股中，光是金融股就多達5檔，分別是中信金（2891）、新光金（2888）、台新金（2887）、玉山金（2884）、合庫金（5880）等。

股市資深分析師林成蔭表示，不論這次聯準會是否降息，對市場來說都是利多。若降息1碼，代表部分資金會從美國流向他國資本市場，帶動他國股市、匯市齊升；若是不降息，代表美國並不看壞經濟前景，有利產業前景，對全球經濟來說具有指標性作用。

林成蔭指出，國際局勢趨於和緩，市場較願意由債轉股，增加風險性資產和新興市場股票，而台灣在新興市場股市中向來名列前茅，且台股8月最新統計殖利率高達4.32%，外資寧可選擇殖利率高，股市又穩健的資本市場，台股就是較佳標的。

林成蔭分析，外資今天大買台積電和大立光，主要是看好iPhone 11系列手機銷售不差，且台積電7奈米製程訂單很滿；而多鏡頭更是未來的趨勢，有利光學股；而買台灣50則與看好台股指數未來在利多推升下，有望挑戰更高點而先進場買進。

至於外資擁抱金融股，林成蔭認為，金融股的殖利率不錯，從金融股持股逾5年以上者多半是大型的退休基金、主權基金和外資自營商等，看中金融股流動性強，殖利率又好，符合外資對流動性佳、穩健配股和獲利的需求而持續買進。（編輯：李信寬）1080918