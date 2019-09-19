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東森強攻寵物業 全台門市年底拚百家

最新更新：2019/09/19 19:38

（中央社記者江明晏台北19日電）東森新媒體控股子公司東森寵物雲商店，日前宣布投資奧斯卡寵物店，全台門市數達73家，躍升為全台門店數第一的寵物連鎖商店，年底前將上看100家。

東森集團近期積極發展新零售及新媒體事業，其中，ETtoday東森寵物雲擁有超過167萬粉絲，在現有粉絲基礎以及看好寵物發展潛力，東森在2018年底進軍寵物業展店並與同業整合，日前並宣布投資奧斯卡寵物店。

東森集團總裁王令麟表示，奧斯卡寵物商店員工的教育訓練、標準作業流程，都很清楚、完善，同時，奧斯卡也與學校、社會整合辦理建教合作、公益活動、認養照護等活動，未來會結合奧斯卡的強項、優勢，再加上東森新聞雲的媒體資源，擴展在寵物業界的影響力。

奧斯卡董事長蘇方誠則表示，近年來，隨著社會型態轉變，寵物逐漸成為家人的商機浮現，是第一次的寵物革命，今年9月，東森與奧斯卡的合作，則是台灣寵物業的第二次產業革命，有大型企業的投入，將讓寵物產業有足夠力量更上層樓。

東森寵物雲商店董事長陳安祥說，台灣寵物業仍有極大的升級空間，東森寵物商店未來將致力於產業2.0升級，目前還有好幾個合作案在積極進行中，年底前東森寵物雲商店將上看100家。（編輯：黃國倫）1080919

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