台酒以授權經銷及委託代工 進軍越南啤酒市場

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）進攻新南向市場，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今天表示，計畫以授權經銷及委託代工模式，進入越南啤酒市場，目標未來拓銷至東協其它國家；目前正在進行合作通路及代工廠評估。

丁彥哲指出，去年原本打算在越南成立分公司，但遇到瓶頸，進行分公司登記時，被要求國籍名稱要是中國台灣，為維護國格，最終取消分公司計畫，轉向以在地代工、品牌授權方式進行，改賺品牌授權費，例如賣出一瓶台啤就給台酒多少。

丁彥哲表示，改為在地代工、品牌授權的好處是可省去建立分公司自行打市場通路的成本，反而比較划得來，也看越南市場潛力。目前正在評估代工廠，看看要找產量大還是小一點的代工廠，這牽涉到通路及初期預估銷量問題，因此目前啟動時程仍未定。

台灣菸酒公司表示，面對台灣菸酒消費市場飽和與競爭，國際化一直是台酒重要的經營策略，近年積極開拓新南向市場及其他歐美市場，並以南投酒廠OMAR威士忌、台灣啤酒為拓展新市場的重點產品。

另一方面，為開拓新市場，台灣菸酒公司8月推出無酒精啤酒，主打在某些時刻有飲酒需求但又無法盡情暢飲的族群，希望能彌補餐飲通路減少的銷量，並鞏固市占率。

丁彥哲說，無酒精啤酒一上路就熱銷，目前統一超商為獨賣通路，平均每天賣出1萬多瓶，首批製造1.5萬箱很快就銷售一空，之後將再補貨3000箱，預計明年會再新增其他銷售通路。

至於台灣菸酒公司今年營收情形，丁彥哲表示，今年第1、2季公司正在進行經營型態及產品定位策略調整，雖然毛利率增加，但因營收成本增加，導致營收較去年同期呈現衰退，7月起已恢復成長，下半年會繼續努力，不過，預估今年營收應該仍會呈現小幅衰退。

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。（編輯：黃國倫）1080920