中小型電子股硬挺 台股力守10900點

（中央社記者韓婷婷台北23日電）美股四大指數20日全面回檔，費城半導體指數跌幅更逾1.8%，台股今天開盤後一度測試10900點大關，不過中小型電子股表現耀眼，盤勢維持在平盤附近震盪格局。

截至10時30分，加權股價指數下跌1.67點，為10928.02點、成交值新台幣523.78億元，電子權值股波動不大，但電子次族群搶著出頭，玉晶光挾8月單月每股稅後純益（EPS）高達4.77元，今年可望順利跨過賺1個股本門檻，股價出現反彈，電子零組件廠商嘉澤、全新、立積、嘉聯益、美律等也多有表現。

分析師表示，美國總統川普表示，對在明年大選前與中國大陸達成貿易協議並無壓力，以及中國大陸代表團上周突然取消赴美農場參訪行程，再度為美中貿易談判投下變數，不過亞股今天普遍對消息面影響反應平淡，市場雖仍擔憂美中貿易戰後續發展，但對單純消息面的衝擊承受力道有逐漸增強跡象。

此外，外資9月以來對台股的買超動作，也增強不少多頭信心，指數9月以來漲幅約3%，量能也維持溫和放大，融資卻未明顯暴增，顯示籌碼面尚稱穩定，不過由於指數逼近前波高點10994點，高檔解套賣壓難免，尚需擴量有利上攻。

法人指出，短線可觀察蘋果（Apple）新機的銷售狀況對蘋概股業績的激勵程度，以及下半年電子業旺季發展，10月起陸續公布的上市櫃公司9月營收表現，可望為法人年底前的作帳行情預作暖身。（編輯：楊玫寧）1080923