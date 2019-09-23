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中鋼高層人事變動全數內升 王錫欽接任總經理

最新更新：2019/09/23 14:57

（中央社記者韋樞台北23日電）中鋼公司今天召開董事會，會中通過高層主管重大人事案，且全數採取「內升傳承」。現任總經理林弘男9月30日任期屆滿卸任現職，遺缺由執行副總經理王錫欽接任。

中鋼公司今天召開第17屆董事會第3次會議，通過總經理任命案，總經理林弘男將於9月30日任期屆滿，卸任現職，遺缺由執行副總經理王錫欽升任，並9月30日起生效。

執行副總經理職務由業務部門副總經理黃建智升任，亦自9月30日起生效。業務部門副總經理職務由業務部門助理副總經理劉敏雄升任，自9月30日起生效。

業界表示，中鋼公司此次高層主管人事變動最重要的就是「內升傳承」，也獲得經濟部的同意，完全符合中鋼公司數10年來的內升文化，不但活絡集團人事體系，也讓不同領域的主管，都有機會擔任更高層的職位。

中鋼表示，王錫欽為國立中山大學材料科學博士，經歷中鋼技術部門副總經理、中鋼子公司中龍鋼鐵董事長、中鋼精材董事長等職務；技術基礎相當札實，在擔任子公司董事長多年，對市場行銷、業務、與鋼鐵業伙伴關係均有深入了解，行事風格非常穩健，對可望展現中鋼績效。

另外，新任執行副總經理黃建智原為業務部門副總經理，對市場脈動、下游客戶動態，及市場行情均掌握甚深，可望以業務長才輔佐新任總經理王錫欽。（編輯：楊凱翔）1080923

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