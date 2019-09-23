外送平台拉抬 餐飲業8月營業額創歷年同期新高

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）外送平台受民眾歡迎，經濟部表示，除了暑假、父親節與七夕檔期，外送平台也拉抬餐飲業營收。餐飲業8月營業額再創歷年同期新高，達新台幣722億元，且全年有望呈正成長。

經濟部今天公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計，經濟部統計處副處長王淑娟表示，餐飲業8月營業額達722億元，年增5.7%，今年前8月營收較去年同期成長5%。

王淑娟說，受惠暑假旅遊旺季、父親節與七夕情人節，加上餐飲業者持續推出新商品，拓點刺激消費，此外，外送平台增添消費者便利，也是成長動能之一。統計處調查10家業者，7家表示外送平台帶動業績成長，2家剛剛開始合作，1家持平。

零售業8月零售業營業額為3088億元，年增4.5%，王淑娟指出，百貨業受惠新商場加入營運、改裝效應及促銷活動，年增9%；超市與量販則因中元節刺激買氣，年增分別為7.1%、6.6%；汽機車零售業雖逢農曆7月淡季，不過，進口車銷售表現亮眼，電動機車也持續熱銷，年增3.5%。

批發業8月營業額為8794億元，年減5.7%，王淑娟說，因面板及筆電銷售減少，加上電子零組件價格下跌，導致機械器具批發業年減6.5%；建材及化學批發業受貿易戰拖累，分別年減7.4%及11.2%；食品、飲料及菸草批發業年減4.7%。

展望未來，王淑娟表示，批發業與外貿連動性較高，受到美中貿易戰干擾，恐抑制成長動能，不過，耶誕節採購旺季來臨和消費性電子新品上市，以及秋冬服飾需求，可望抵銷部分減幅。不過，預期第4季表現不樂觀，全年恐怕維持負成長。

王淑娟指出，零售業受惠百貨公司週年慶檔期開跑，中秋節送禮商機，加上改款新車陸續上市，有助9月買氣增溫；餐飲業受惠中秋連假旅遊及聚餐商機，預期9月續呈增勢。餐飲業、零售業目前表現不錯，全年營業額可望延續成長態勢。（編輯：黃國倫）1080923