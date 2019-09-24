大飲恢復交易首日 跳空跌停開出

（中央社記者韓婷婷台北2019年9月24日電）蘋果西打飲料製造商大西洋飲料（1213）停牌5個半月後，今天恢復股票交易首日，以跳空跌停價7.88元開出。

大飲去年因3筆土地交易問題，財報簽證會計師不願意背書，進而出具具保留意見核閱報告，引發掏空疑慮，之後幾季財報難產，期間歷經暫停交易，更換會計師，並爆發2次食安風暴回收下架等事件。

大飲趕在下市前，於9月17日公布董事會通過繳出重編財報包括2018年及今年第1、2季財報，並經交易所形式審閱符合規定，今天起恢復買賣，但仍繼續列為變更交易方法。

據大飲公告，2018年度合併營收新台幣5.94億元，稅後淨損8958萬元，每股稅後虧1.58元。為大飲自民國100年以來近8年首虧。

大飲今年第1季合併營收1.32億元，稅後淨損925.6萬元，每股稅後虧0.16元；第2季合併營收9360萬元，稅後淨損1373.4萬元，每股稅後虧0.24元。累計上半年營收2.26億元，稅後虧損2299萬元，每股稅後虧損0.41元。

大飲今天以7.88元跌停價跳空開出，開盤交易35分鐘僅26成交張，跌停價委賣張數掛單532張。（編輯：鄭雪文）