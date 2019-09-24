力成毛利改善 法人估第3季業績衝單季次高

力成產能稼動率和產品組合看佳，帶動毛利改善，法人估力成第3季業績可望創歷史單季次高，下半年業績可望年增15%到17%。圖為力成董事長蔡篤恭。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月24日

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）記憶體封測廠力成產能稼動率和產品組合調整，帶動毛利改善，法人估力成第3季業績可望創歷史單季次高，下半年業績有機會年成長15%到17%。

展望力成營運表現，美系外資法人報告指出，記憶體晶片庫存逐漸消化，力成封測產能稼動率持續改善，未來產品組合看好，價格彈性的NAND型快閃記憶體持續強勁，帶動短期銷售表現。

觀察力成產品組合，美系外資指出，力成透過提高邏輯晶片封測比重、降低在記憶體封測的依賴程度；此外，對於半導體出貨「量」的敏感度高於「定價」；測試業務帶動毛利表現，加上未來先進封裝商機可期，讓力成營運穩健向上。

展望下半年和今年營運，法人預估力成下半年業績可望較去年同期成長15%到17%區間，下半年每股純益可超過4元；其中第3季業績可望季增15%左右，創單季次高；預估今年整體業績有機會超過新台幣640億元，全年獲利可超過53億元，每股純益落在6.8元到7元之間。

從稼動率來看，法人預估，第3季力成封裝稼動率約80%，測試稼動率約60%到70%。

力成自結8月合併營收60.7億元，創歷年單月次高，較去年同期62.01億元微減2.12%；累計前8月自結合併營收411.93億元，較去年同期454.49億元減少9.36%。（編輯：張良知）1080924