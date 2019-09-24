交易量增 新增個人房貸金額與人數創43月新高

（中央社記者韋樞台北24日電）房仲業者依聯徵中心的資料統計，今年7月的新增個人房貸人數近2.66萬人，和平均新增金額704萬元，均創下43個月以來新高。房仲表示，這代表近期自住市場交易熱絡，且偏向品質佳、坪數正常產品。

依金融聯合徵信中心逐月的房貸金額統計，今年7月新增個人房貸和人數均達43個月以來新高，新增房貸總人數為2萬6598人，平均新增房貸金額新台幣704萬元，僅次於2015年12月曾創下2萬9973人和金額732萬元的高峰。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月全國買賣移轉棟數近3萬棟，創下近43個月的新高，連帶的新增房貸人數也同步走高，反應6、7月的市場交易熱絡，此外應與交屋有關，4、5月的新成屋第一次登記數量都破萬棟，交屋也帶動新增房貸增加。

曾敬德指出，今年7月新增個人房貸人數和金額之中有1/4的購屋人貸款金額為310萬元以下，中位數貸款金額為540萬元，貸款金額較高的前25%則是貸款845萬元以上。

曾敬德說，相較於投資興盛時，開發商可能會多推一些小宅產品，而當前房市已是自住當道，通常自住客挑選產品會偏向標準三房與都會區兩房，同時也會挑選品質較好的房子，加上房價上漲的影響，均可能拉高平均貸款金額。（編輯：李信寬）1080924