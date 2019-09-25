東森加碼布局新零售 拚2023年總營收800億

（中央社記者江明晏台北25日電）國內電商、通路成紅海，東森總裁王令麟表示，東森在新零售加碼布局，旗下轉投資東森購物業績告捷，併購的草莓網今年在台營收將年增3倍，自然美業績也年增逾7成。

東森旗下轉投資東森購物迎向20週年，東森購物今年1至8月營收年成長21%，達新台幣112億元。其中8月業績以網路成長幅度最大；東森購物今年1至8月合併草莓網營收131億元，較去年同期成長29%。

東森總裁王令麟今天表示，東森在「新零售」這一塊加碼布局，電視購物營收只剩45%，其他55%靠其他通路銷售，去年併購草莓網，期望透過200多個國家的銷售挹注成長，並跨入「跨境電商」領域。

他表示，通路已成為「紅海」一片，東森因此也轉作自有品牌，例如併購自然美，開發美妝產品，今年東森自營商品比例已達到20%，比去年的10%大幅提升，預估明年將達30%至35%，2021年將達到5成。

王令麟預估，東森購物今年每股盈餘（EPS）有5.5元的水準，應是業界第二，次於momo購物，隨著自營商品的經營提升比例，同時預估明年EPS將達8元、後年拚10元；他更設下目標，2023年集團總營收將達到800億元。

另外，草莓網原先計劃今年下半年在香港掛牌，但因香港大環境因素，將往後延期；東森購物也規劃2020年IPO掛牌，目前上市計劃沒有變，將因應環境變化調整，而目前東森沒有籌資壓力。

在新媒體事業方面，王令麟分享，東森新聞雲廣告營收大幅成長，團隊製作的聲林之王，也獲得IP、影音、版權等多重收入。

而針對蘋果網路新聞採付費模式，他坦言，「佩服黎智英膽識夠強」，但畢竟台灣市場太小，目前付費趨勢比例還是很低，東森採取的方式是，「廣告到頂」之後就往商品去走。（編輯：楊凱翔）1080925