智伸科年獲利新高可期 股價漲停攻15個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科盤中攻上鎖住漲停161.5元，是去年6月中旬以來波段高點。法人估智伸科今年獲利可創新高，每股純益有機會超過8元。

展望今年業績表現，法人預估智伸科今年業績有機會落在新台幣49億元到50億元區間，創歷史新高可期，今年稅後獲利有機會超過6.5億元，每股純益超過8元可期，獲利和每股純益可創歷史新高。

智伸科今年動力引擎系統的相關產品出貨看佳，產能持續開出，市場滲透率助攻。

在醫療產品，智伸科下半年包括手術器械等醫療產品出貨看佳，法人預估今年醫療產品成長幅度可望再增兩位數百分點。

在電子產品部分，智伸科主要從事硬碟碟片的零組件，其中雲端硬碟占比約2/3、個人硬碟占比約1/3。

智伸科8月自結合併營收新台幣4.46億元，月增3.5%，創歷史單月新高，累計今年前8月自結合併營收32.09億元，較去年同期29.13億元成長10.16%。

智伸科主要汽車類產品包括缸內直噴/汽油高壓泵浦、ABS/ESC制動系統閥體及雙離合器（DCT）/CVT等產品，占比各約40%、15%和15%，涵蓋動力/引擎系統、安全系統、傳動系統3大領域。（編輯：楊凱翔）1080926