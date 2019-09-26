電信業拓新動能 跨入智慧電網及人臉辨識

電信業者積極轉型發展新的營收動能，台灣之星擴展物聯網版圖，攜手盛齊綠能布局智慧電網。（取自台灣之星官網）中央社記者江明晏攝 108年9月26日

（中央社記者江明晏台北26日電）電信業者積極轉型發展新的營收動能，台灣之星擴展物聯網版圖，攜手盛齊綠能布局智慧電網；亞太電信人臉辨識跨界合作，瞄準金融數位浪潮商機，打造智慧銀行服務。

台灣之星積極擴展物聯網合作版圖，截至2019年8月，客戶數年增54%、門號數年成長近2.6倍，應用深入24項領域；台灣之星繼跨足智慧電表領域後，今天宣布攜手物聯網企業客戶-太陽光電電站設備服務商「盛齊綠能」布局智慧電網。

台灣之星指出，雙方攜手透過一站式雲端太陽能監控解決方案，提供客戶超過70種電廠的即時監測數據與報表產出，整合人工智慧運算、大數據團隊客製化分析服務，可即時檢視電廠發電效率及設備運作，可縮減人力時間及成本，集中化電廠管理，提升電廠收益，已獲得數家大型運營投資商肯定，服務量累積已達5300萬瓦（53MW）。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星看準永續能源的發展潛力，積極尋求領域內合作夥伴，完善相關生態系；此次攜手盛齊綠能布局智慧電網，整合多元領域的專家團隊，找出符合實際使用情境、最適切的物聯網傳輸服務，發揮萬物連網的經濟規模效益，已增加15%發電量。

亞太電信積極轉型，從安全生活、娛樂生活、財產交易、金融生活等8大領域，推出各種應用，舉例來說，亞太電信以人臉辨識智能服務，成功跨界金融產業，陸續打造智慧銀行的暖科技服務。

亞太電信表示，人臉辨識的技術優勢，包括提供高速、大量的辨識能力，能夠即時動態人臉識別，無須注視或定點站立；刷臉僅需0.03秒，且支援多人同時識別，串聯門禁系統即時提供黑名單告警、VIP提示等，安全性升級，也強化VIP感受。

亞太電指出，此項技術若與金融產業結合，可代替行員提供更迅速及個人化的接待服務、即時透過人臉辨識強化臨櫃交易的身分檢核程序，取代臨櫃通提密碼；或利用網路銀行和人工櫃檯之間的VTM（Video Teller Machine）視訊櫃員機，為客戶提供貼身銀行服務；並能提供動線與人流分析數據、差勤與金庫管理等，人臉辨識未來也可望取代卡片或存摺等實體憑證，成為受核可的新興認證方式。（編輯：張良知）1080926