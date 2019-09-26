Gogoro推單電池新車 搶攻都會消費市場

（中央社記者韓婷婷台北26日電）電動機車品牌廠Gogoro今天發表全球第一款羽量級智慧雙輪Gogoro VIVA，採用單顆電池，鎖定都會短程移動族群。

根據統計數據顯示，台灣有超過33%機車族，每日騎乘距離低於5公里，主要為都會短距離的移動需求，在騎乘上要求小巧靈活、停放不占空間。

Gogoro在品牌發展上，靠著分眾策略逐步蠶食機車市場，從一開始打響品牌的高階市場1系列，到打開大眾市場的2系列及強打性能的S系列，並有主打國民車的3系列，今天再推出羽量級新車VIVA，鎖定接送、買菜車族群。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，為了擴大消費族群，推出融入Gogoro DNA極輕巧的智慧雙輪，車身重量含電池減輕到80公斤，希望吸引更多消費者加入電動機車的行列。

陸學森指出，Gogoro VIVA是首台單顆電池的電動機車，在動力研發上是一項挑戰，滿電出發續航里程可達85公里。

陸學森強調，Gogoro VIVA具有超過100件原廠配件，讓車主能量身打造獨特風格，並配備全球第一個無線充電手機架。

今年以來電動機車市場熱鬧滾滾，今天除了Gogoro推新車外，與宏佳騰的首款智慧電動機車Ai-1 Sport也在今天舉行下線典禮，預計在10月1日起陸續交車。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，Ai-1 Sport預購至今不到1個月時間，已繳出銷售近千台的好成績。Ai-1 Sport在電力部分與世界最大的智慧電池交換網路Gogoro Network攜手合作，在全台已有1400多個換電站，預計到年底可望達成1500站的目標。（編輯：張良知）1080926