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彰銀開辦員工持股信託 等同一年最多加薪1.8萬

最新更新：2019/09/26 22:45

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）為吸引優秀人才，公股行庫紛紛推出員工持股信託，彰化銀行員工持股信託方案今天上路，行方每月最高替員工提撥新台幣1500元投資彰銀股票，相當員工一年可加薪1萬2000元至1萬8000元。

彰化銀行董事長凌忠嫄今天與彰銀員工持股信託委員會主委凃鴻堯一同完成簽約，宣布員工持股信託方案正式上路，根據員工職等、職稱共訂定6類自提金額扣款標準，員工可選擇以最低自提金額或該金額2倍參加，行方會相對提撥1000元或1500元。

以基層員工為例，一個月最少提撥1000元，行方也會相對提撥1000元，當員工提撥金額達2倍，也就是2000元的話，行方就會相對提撥最高1500元的獎勵金，若以月薪3萬5000元來估算，相當於加薪4.3%。

彰銀表示，希望藉由員工長期持有公司股票，養成同仁即是公司股東的經營夥伴意識，進而凝聚向心力提高工作績效；員工在未來屆齡退休時，還可享受長期累積及公司成長增值所帶來的財富。

彰銀指出，開辦員工持股信託後，相當員工一年可加薪1萬2000元至1萬8000元，希望員工能感受到公司穩固和諧勞資關係的決心；未來，彰銀勞資雙方將繼續齊心協力，持續提升經營績效，共謀企業永續發展。（編輯：林孟汝）1080926

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