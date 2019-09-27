水領袖峰會探討永續管理 盼帶動水利發展與商機

（中央社記者廖禹揚台北27日電）為探討永續水資源管理議題，經濟部舉辦水領袖峰會及論壇，邀集國內外專家來台交流，希望激盪出更具創意的前瞻策略，並帶動水利產業發展與周邊商機。

經濟部配合台灣國際水週展出，以2019 Water for the Future為題，共舉辦28場論壇及水領袖峰會，水領袖峰會今天在世貿一館登場，包括英國Groundwork執行長Graham Duxbury及台達電品牌長郭珊珊都到場參與討論。

經濟部政務次長曾文生於開幕致詞指出，在極端氣候帶來的影響之下，掌水工去年在灌溉調節上發揮很大功效，但這些經驗豐富的老農，因為健康狀況等因素，長遠來看無法一直在烈日下工作，是否可能以影像、人工智慧等方式來接掌灌溉用水管控工作，也能讓管理更有效率，經濟部水利署近年發展許多水管理相關科技方案，也與國內許多科技業者合作，希望藉由今天的峰會為台灣、國際社會帶來更多在水管理、水運用上更好的處理方案。

在為期3天的活動中，共將舉辦28場平行論壇，主題涵蓋水利工程技術、再生水設備及服務市場展望、智慧城市水務管理創新與實踐、高階水處理與海綿城市建築保水等。

水利署表示，水相關議題已是全球共同面臨的嚴峻挑戰，在極端氣候影響下，如何建構有韌性的因應體制也是政府重要工作，藉由這次活動不僅可借鏡國際經驗與案例，也能提供台灣在水資源領域的國際影響力，促進產業合作，開發新商機。（編輯：楊玫寧）1080927