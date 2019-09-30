智伸科換股納旭申為子公司 打進特斯拉供應鏈

（中央社記者張建中台北30日電）智伸科今天宣布，將以換股方式把旭申國際科技納為100%持股子公司，透過這起交易，全球電動車大廠特斯拉（Tesla）將成為智伸科主要客戶。

智伸科中午舉行重大訊息說明記者會，由市場行銷部協理林慈青說明董事會的決議，將以換股方式把旭申納為100%持股子公司。

林慈青表示，智伸科與旭申的換股比例為每1.25股旭申普通股，換取智伸科普通股1股，智伸科估計將發行2400萬股新股，換股基準日訂為109年1月31日。

智伸科主要從事汽車煞車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統、醫療器械、半導體設備流量控制系統、雲端及高容量硬碟精密零件等精密金屬零件的研發、產製與銷售。

林慈青說，旭申主要經營項目為汽車零件變速箱扭力轉換器、電動汽車關鍵零組件、高端重機避震器高階零件、3C產品、工業設備等精密金屬零件。

智伸科主要營運據點位於中國浙江嘉善與廣東東莞，旭申營運據點位於桃園市楊梅區。林慈青表示，智伸科與旭申主要客戶產品都不相同，具互補效應，並可強化未來產品組合完整性。

林慈青說，旭申與電動車廠特斯拉自第一代電動車便展開合作，未來將旭申納為100%持股子公司後，智伸科不只多個台灣廠，特斯拉也將成為智伸科主要客戶。

若加計智伸科與旭申業績，去年營收將達新台幣36.68億元，稅後淨利4.96億元，每股純益4.69元；今年上半年營收72.64億元，稅後淨利9.11億元，每股純益8.61元。（編輯：楊玫寧）1080930