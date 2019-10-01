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智伸科漲停創波段高 併購旭申打進特斯拉供應鏈

最新更新：2019/10/01 10:29

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科擬併購旭申國際100%股權，打進電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈。智伸科今天盤中攻上漲停165元，是去年5月中旬以來波段高點。

智伸科9月30日召開董事會決議通過股份受讓案，將旭申國際科技納為100%持股子公司，換股比例為旭申普通股每1.25股換取智伸科普通股1股，合計發行新股約2400萬股，將提報股東會通過及主管機關核准，換股基準日暫定為明年1月31日。

智伸科主要營運據點位於中國浙江嘉善與廣東東莞，而旭申營運據點位於台灣桃園市楊梅區。

法人指出，旭申主要客戶包括特斯拉等，智伸科透過收購旭申，打進特斯拉供應鏈。

智伸科主要汽車類產品包括缸內直噴/汽油高壓泵浦、ABS/ESC制動系統閥體，以及雙離合器（DCT）/ CVT等產品，占比各約40%、15%和15%，涵蓋動力/引擎系統、安全系統、傳動系統三大領域，今年上半年汽車類產品占比約74.4%，其中五大客戶包括Continental、BOSCH、Cummins、Delphi、BorgWarner。法人指出，今年Delphi在智伸科的業績可較去年翻倍。（編輯：楊玫寧）1081001

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