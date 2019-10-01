返台掛牌台商股票 總市值達1兆元

（中央社記者潘智義台北1日電）台灣證券交易所總經理簡立忠今天表示，政府推動海外台商回台第一上市，是讓海外台商對政府最有感的政策之一；證交所近年積極招商，返台掛牌台商股票的總市值已達新台幣約1兆元。

為增進美國企業對台灣資本市場的瞭解，台灣證券交易所與矽谷美華科技商會（SVCACA）、資誠聯合會計師事務所，及中國信託證券合作，於9月27日在高科技產業聚集的矽谷共同舉辦「前進台灣資本市場說明會」（Tapping the Capital Market in Taiwan），以推動美國公司來台上市。

證交所統計，目前已有貿聯BizLink等5家營運地在美國的外國企業在台上市掛牌，台灣資本市場相當適合美國中小型公司（SMEs）上市籌資的平台。

負責本次招商帶隊的簡立忠指出，台灣資本市場涵蓋產業多元、產業聚落完整，今年截至目前為止，全體外國第一上市公司總計有75家，平均本益比為15.38倍，成交值周轉率為115.02%，交易活絡程度遠超過整體市場及鄰近市場。

他說，台灣雖然不大，但台商逐鹿全球，海外台商在80年代外移潮之後，經過二、三十年的努力，近年來營運已逐漸開花結果。上市對企業而言，是一個產業升級及轉型的契機，所以在股權組織架構重組時，許多回台上市的公司會基於企業升級、轉型及永續發展的考量，將其經營成果連結回台灣。

例如朝向工業4.0、智慧製造、產品加值或發展品牌通路等，並會在台灣投資設立子公司或分公司以擴大營運規模、組織研發團隊、設立接單中心及營運總部等。（編輯：黃國倫）1081001