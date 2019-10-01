華映11月底解僱1900名員工 資產優先支付薪資

（中央社記者潘智義台北1日電）大同集團旗下中華映管今天表示，預計11月30日解僱約1900名員工，並再回聘必要人員；因公司資產高於員工債權及有擔保債權，將變現資產，優先支付員工薪資與資遣費。

華映公告董事會決議，今天向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，依法完成員工解僱；依據華映與財務顧問共同評估，目前資產鑑價高於員工債權及有擔保債權，已成立資產處分小組，變現資產取得資金。

不過，華映說明，因有部分動產與不動產被抵押或遭債權人查封，將請勞動部與桃園市勞動局協助，以及由財務顧問協助，儘速與債權人協商，加速分批處分資產，期能於民國108年底前支付員工相關費用；大同公司在適法範圍內會全力協助。

華映表示，擬依勞動基準法第11條及大量解僱勞工保護法相關規定辦理大量解僱勞工，在勞動部及桃園市政府勞動局協助下，持續與企業工會進行多次協商，並取得初步共識。

華映說，因產業環境變化劇烈，經營績效未如預期，導致需要大量解僱員工，對長期投入工作之員工與支持公司的所有相關利害關係人，深感遺憾與抱歉，經營團隊謹此致上最深的歉意。

華映解釋，在大量解僱的預告期間，將配合勞動部及桃園市勞動局求才活動，全力協助員工媒合新工作，大同公司將持續協助在集團各公司內媒合、聘任。加速各項資產處分進度，儘快優先確保員工權益。（編輯：黃國倫）1081001