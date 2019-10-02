鴻海旗下鴻騰鎖定4大應用 強攻電動車

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技積極布局電動車新興需求，另外透過布局越南減緩勞動成本上漲，整體來看行動設備終端市場仍將是主要的營收貢獻來源。

展望行動設備應用，鴻騰六零八八精密科技指出，USB-C型是連接器市場的趨勢，預期未來幾年內全球手機智慧配件市場規模，仍有相對較高的成長率。行動設備終端市場仍將是主要的營收貢獻來源。

在通訊基礎設施部分，鴻騰六零八八精密科技指出，雲計算需要大量實體感測器連接器、路由器、電力、信號及網路，對於感測器連接器需求大，創造市場潛力。此外，伺服器升級及高效能運算技術趨勢，持續帶動光收發器市場需求。

在汽車領域，鴻騰六零八八精密科技表示，透過開發互聯解決方案及生產布局，抓住電動車新興需求。

在降低勞動成本部分，鴻騰六零八八精密科技指出，今年勞動力成本仍持續成長，不過透過布局越南，減緩勞動成本上漲的壓力。

展望今年下半年，鴻騰六零八八精密科技預期，終端市場為主的連接器產業下半年可望繼續成長，持續鎖定行動設備、汽車、工業及醫療終端應用，這四大應用也是下半年成長主要動力。

鴻騰六零八八精密科技今年上半年營收19.18億美元，較去年同期17.19億美元成長11.6%，上半年毛利率19.6%，較去年同期17.1%增加，上半年獲利1.01億美元，較去年同期1.07億美元減少5.6%。

若從產品應用比重來看，今年上半年行動設備占比約35%，通訊基礎設施占比約23%，電腦及消費性電子占比約18.7%，汽車、工業和醫療占比約3.2%，智慧家庭占比約6.5%，智能配件占比約13.6%。（編輯：楊凱翔）1081002