全球珍奶商機上看300億 貿協組團赴日拓銷

（中央社記者廖禹揚台北2日電）珍珠奶茶紅遍全球，外貿協會預估今年全球商機上看10億美元（約新台幣300億元），除首次組團赴日搶商機，明年也規劃舉辦國際論壇及赴美加拓銷，宣示台灣「珍奶始祖」地位。

台灣珍珠奶茶足跡遍布全球，近期更在日本掀起熱潮，為協助台灣廠商進一步掌握商機，中華民國對外貿易發展協會10月3日將率原物料、包材、設備及整店輸出廠商赴日本拓銷，同時也有茶飲相關連鎖加盟拓銷團赴日、韓考察、洽商。

外貿協會秘書長葉明水今天在行前記者會指出，日本在今年1到8月從台灣進口粉圓金額達2679萬美元，較去年同期成長超過10倍，超越美國成為台灣粉圓第一大出口市場，也幾乎與台灣農產品出口日本最大宗的毛豆並駕齊驅。

外貿協會行銷專案處處長吳俊澤表示，以珍奶相關產值中占最大宗的粉圓計算，1元產值估計可創造7到10倍的經濟價值，以今年粉圓出口額預估可達1億美元計算，全年可望帶動商機上看10億美元。

葉明水表示，外貿協會組成珍奶聯盟，目前已經有125家相關業者加入，外貿協會持續致力打造「台灣珍奶」品牌，也協助業者展店布局，這些業者也多主打台灣茶葉、台灣水果，堅持從台灣出口原物料，也能為台灣農產品加值。

為鞏固「台灣是珍奶故鄉」的印象，葉明水表示，明年規劃舉辦珍奶國際論壇，會中將討論業者赴海外拓點時可能遇到的衛生檢驗、法規問題等。葉明水期盼，未來至少能有2、3家業者成為全球知名品牌，就像現在的「可口可樂」，對於其他相關業者也能有母雞帶小雞的效果，讓台灣的「珍奶權威」長久維持下去。

這次拓銷團共有21家廠商參加，將在東京、大阪、福岡舉辦洽談會，每場皆有超過70家買主報名，大阪場更是超過百家報名，目標進一步開拓日本市場。葉明水也說，明年也將籌組珍奶拓銷團前進美加，更積極拓展全球珍奶市場。（編輯：蘇志宗）1081002