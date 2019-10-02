台電：中火和興達機組除役前轉備用 無差別待遇

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）台中市府指台中電廠未比照高雄興達電廠先讓燃煤機組除役，批評台電是一國兩制。台電表示，2座電廠都在除役前安排燃煤機組轉為備用，無差別待遇，中火更提前轉為備用。

台中市政府質疑興達新增燃氣機組後，燃煤機組除役，但是，台中電廠的燃煤機組卻轉備用，認為台電是「一國兩制」。

台電今天發布新聞稿澄清，興達比中火早啟用近10年，條件不同，以「一國兩制」來比喻失當。台電尊重各界對減煤目標的意見，但不應以片面資訊或錯誤解讀混淆視聽。

台電表示，燃煤機組一般運轉40年後除役，然而，興達及中火燃煤機組啟用年份不同，除役時程當然有所差異。興達電廠機組預定民國112年起陸續除役，台中火力電廠於120年起依年限除役。

台電表示，2座電廠都在除役前安排燃煤機組轉為備用，且均規劃屆齡除役，標準一致無差別待遇，中火機組更是在距離除役還有一段時間的情況下提前轉為備用。

台電表示，未來台中電廠新燃氣機組陸續上線後，4部燃煤機組轉為備用機組，空污排放總量比去年可減少62%至72%，且備用機組僅於備轉容量率偏低，影響供電安全時才會啟動，預估使用機率偏低。

台電指出，中火將燃煤機組轉備用，就像一家公司加入生力軍後，讓4名舊員工轉為以時薪計價的臨時工，趕急單可以立刻幫忙，4名臨時員工不妨礙別人，又可發揮臨時救急，為什麼一定要把他們趕走。（編輯：郭萍英）1081002