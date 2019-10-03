利率邁向連14凍 楊金龍：目前沒有打算降息

（中央社記者潘姿羽台北3日電）市場預期，美國聯準會（Fed）年底前還會降息一次，不過中央銀行總裁楊金龍今天於立法院透露，就目前經濟數據來看，台灣央行「沒有打算降息」。

近期全球吹起降息風，不過台灣央行持續按兵不動，今年9月召開第3季理監事聯席會議，宣布利率連13凍，重貼現率仍為1.375%。

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊公司董事長列席業務報告，並備質詢；立委相當關注全球經濟局勢，以及央行的貨幣政策動向。

國民黨立委曾銘宗詢問，央行怎麼看年底美國聯準會還會不會降息。若聯準會降息，台灣央行是否會跟進。

楊金龍回應，根據市場預測，聯準會10月、12月至少會降息1次，幅度應是25個基點，至於台灣，就目前掌握到的經濟資料，並沒有降息打算。換言之，今年第4季理監事會的利率決策，料將邁向連14凍。

不過楊金龍指出，從9月聯準會的會議紀錄可以看出，委員之間出現雜音，有人認為不要降息、有人認為維持不動，有人覺得應降兩次，「雜音已經出來了」；就他觀察，聯準會目前為止是預防性降息，但明年會不會繼續降息，還得持續觀察美國經濟情勢。

民進黨立委吳秉叡則詢問楊金龍對於美國總統川普屢屢抨擊聯準會「降不夠」的看法，楊金龍表示，聯準會過去一直保有獨立性，盡量避免政治性因素干擾貨幣決策，而川普是商人出身，跟歷任總統作風「不太一樣」， 對於川普這樣影響聯準會貨幣政策決策，「大家都不以為然」。

楊金龍坦言，美中貿易戰的發展仍是影響全球經濟的重要不確定性，但近期討論熱度頗高的「美國要求中企下市」議題，基本上是談判策略；他分析，若美國對談判結果不是非常滿意，多少會提高它的音量。（編輯：楊凱翔）1081003