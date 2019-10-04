資金鉅額匯入 9月外匯存底續創新高

（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央銀行今天公布9月底外匯存底金額4694.89億美元，續創新高；9月因資金集中鉅額匯入，導致外匯市場波動較大，央行再次進場調節，也推升了外匯存底金額。

今年9月底，台灣外匯存底金額為4694.89億美元，較上月底增加13.2億美元，央行外匯局局長顏輝煌表示，外匯存底增加原因有二，一是來自投資運用收益，二是9月資金集中且鉅額匯入，使得外匯市場波動較大，央行便進場買匯調節。

顏輝煌說明，市場預期美國聯準會要降息，加上美中貿易重啟談判，「比較有利多，情緒比較緩和」，因而出現資金鉅額集中匯入，導致匯率波動較大的現象，央行基於職責，進場維持市場秩序。

其實央行總裁楊金龍在9月19日的理監事會後記者會上，便坦言因熱錢鉅額集中匯入，央行已進場調節；至於熱錢選擇台灣的原因，楊金龍推測，台股殖利率表現不錯，而且台灣經濟成長穩健，都是外資匯入的可能因素。

顏輝煌也說，台股上漲加上外資9月買超台股逾新台幣900億元，持有新台幣資產折成美元的金額隨之成長；9月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3811億美元，約當外匯存底81%，高於上月的78%。

今年以來，央行雖已數次表示因資金集中且鉅額進出，有進場調節匯市，顏輝煌今天重申央行立場，匯率主要由市場供需決定，央行是在短期資金鉅額集中進出，導致匯率波動劇烈的情形下，本於職責進場調節，維持新台幣匯率動態穩定。（編輯：張均懋）1081004