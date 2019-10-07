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智伸科營收頻創新高 法人看好全年再創新猷

最新更新：2019/10/07 14:40

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科自結9月合併營收新台幣4.48億元，創歷史單月新高，第3季營收也創單季新高。法人估今年智伸科業績獲利可創新高。

智伸科9月自結合併營收4.48億元，較8月4.46億元微增0.42%，比去年同期3.51億元成長逾27%。法人指出，智伸科9月營收創歷年單月新高。

累計今年第3季自結合併營收13.27億元，較第2季12.18億元成長8.9%。法人指智伸科第3季營收也創歷史單季新高。

累計今年前9月智伸科自結合併營收36.58億元，較去年同期32.64億元增加12.06%。

美系外資法人報告指出，智伸科可望受惠全球第一階汽車零配件大廠將動力系統零配件外包給亞洲供應鏈製造的趨勢，智伸科的缸內直噴引擎系統（GDI）零件出貨成長就是顯例，持續獲得大廠訂單。

展望今年業績，法人預估智伸科今年業績有機會超過新台幣49億元，可創歷史新高，稅後純益有機會超過6.5億元，創高可期，每股稅後純益有機會超過8元。

智伸科10月1日宣布擬併購旭申國際科技100%股權，可望打進電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈。（編輯：楊凱翔）1081007

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