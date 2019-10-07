貿協爭取南韓採購商機 推廣2020台北汽車零配件展

外貿協會近日在韓國京畿道高陽市一山地區KINTEX會展中心舉辦台灣汽配市場及產業說明會，包括汽車組裝廠、Hyundai車廠供應商皆出席參與。（駐首爾台灣貿易中心提供）中央社記者姜遠珍首爾傳真 108年10月7日

（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）韓日關係緊張，為爭取南韓轉向台灣採購汽車零配件商機。外貿協會近日到南韓推廣2020年「台北國際汽車零配件展」、「台北車用電子展」及「台灣機車產業展」，獲得良好績效。

中華民國對外貿易發展協會駐首爾台灣貿易中心副館長王齊賢今天表示，4日在南韓京畿道高陽市一山地區KINTEX會展中心舉辦台灣汽配市場及產業說明會，邀請國內知名行車紀錄器製造大廠「大通電子股份有限公司」執行長王英隆擔任講師，參加的南韓廠商達數十人。

王齊賢說，南韓汽車內需市場近年雖不若往年旺盛，但由於新車換車率下降，售後服務市場需求增加。且因韓日關係緊張，多數韓商表示將轉向台灣採購。

南韓國際汽車零配件暨改裝車展正在KINTEX舉辦，貿協這場說明會吸引22家南韓廠商參加，現場氣氛熱烈。對於台灣電動車用電池，韓商表達高度興趣，且有南韓汽車組裝廠希望明年來台採購儀表板、車體零件及車身保養美容用品等產品。

王齊賢表示，2020年「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」與「台灣國際機車產業展」2020年4月15日至18日將在南港展覽館1館、2館展出，預計徵集1450家參展廠商，使用3850個攤位，規模將較往年更加盛大，外貿協會歡迎相關業者報名參展。（編輯：陳永昌）1081007