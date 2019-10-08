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東陽第3季營收微減1.9% 第4季迎接旺季

最新更新：2019/10/08 09:26

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件大廠東陽自結第3季合併營收新台幣51.78億元，微幅季減1.9%。第4季進入傳統旺季，東陽積極備貨迎接市場需求。

東陽自結9月合併營收16.71億元，較8月16.74億元微減0.16%，比去年同期18.58億元減少10.1%。

從售後維修市場（AM）來看，東陽AM事業9月自結營收12.36億元，前9月自結累計營收116.57億元，較去年同期成長5%。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽OEM事業9月自結營收4.35億元，前9月自結累計營收41.13億元。

累計第3季東陽自結合併營收51.78億元，較第2季52.81億元微減1.9%。法人指出，東陽第3季仍有歐洲暑休等淡季因素影響。

今年前9月自結合併營收157.69億元，較去年同期174.46億元減少9.61%。

展望第4季，東陽指出，時序已進入傳統旺季，各廠積極備貨迎接市場需求。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到24.5%到24.8%區間，較去年22.87%成長，今年稅後獲利有機會超過新台幣20.5億元，上看20.8億元，較去年成長6%到8%區間，今年每股純益有機會超過3.5元。（編輯：楊玫寧）1081008

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