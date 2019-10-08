人工智慧發酵 伺服器明年可望成長5%

（中央社記者潘智義台北8日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research指出，伺服器庫存消化已近尾聲，加上企業進行數位轉型、人工智慧（AI）應用發酵，雲端業者推動混合雲，明年全球伺服器出貨量可望成長5%。

DIGITIMES Research分析師徐康沛表示，2023年5G傳輸資料量將爆增，可望牽引運算需求，預估2019至2024年全球伺服器出貨量年複合成長率將達6.5%。雲端業者與臉書（Facebook）看準未來需求潛力，都規劃增加資料中心的建置。

徐康沛說，伺服器可由網路處理資料量級，區分出大型資料中心、一般企業用戶兩種不同規模市場，兩者皆以25GE為基礎速率持續追高。隨AI應用、串流影音及串流遊戲興起，雲端大型資料中心追求穩定與高擴展性。

他認為，隨人工智慧（AI）技術快速發展，晶片業者為追求更高AI運算效益，朝向區隔訓練與推論專用晶片規格，預料將影響AI專用伺服器規格分立。基於網路傳輸成本與隱私考量，越來越多企業選擇使用AI專用伺服器開發AI模型，隨5G商轉在即，預估在2020至2022年，推論應用的AI專用伺服器需求將超越AI模型訓練伺服器需求。（編輯：鄭雪文）1081008