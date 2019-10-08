國光生技9月營收創新高 第3季可望轉盈

（中央社記者韓婷婷台北8日電）國光生物科技9月營收新台幣2.69億元，較去年同期成長173.4%，第3季單季營收年增60.7%，雙雙創歷史新高，第3季單季有望首度由虧轉盈。

國光生技表示，9月營收創歷史新高，主要是海外布局正式邁入回收期，與8月相同，與美國客戶Protein Sciences公司（屬於Sanofi賽諾菲疫苗集團）合作生產的重組蛋白四價流感疫苗於歐、美上市，還有認列今年4月出貨予大陸深圳天道醫藥公司低分子依諾肝素鈉。

國光生技累計1至9月營收6.72億元，較去年同期成長61.7%。其中今年第3季營收5.06億元，年增率60.7%。

國光生表示，目前國光生技與美國Protein Sciences訂單的流感疫苗皆已於9月底以前全部交貨，共760萬劑。10月起將以生產國內公費流感疫苗為主，預定11月中旬全部完成，第4季以台灣的公費流感疫苗出貨為重點。

國光生技表示，原本美國Protein Sciences簽約訂單欲達800萬劑，由於廠區第1條填充線產能幾近滿水位，因此允諾先以760萬劑為出貨目標，待未來建置第2條無菌針劑充填線，估算2021年第4季起總產能約可達1億劑左右，海外訂單量也可同步衝高。

國光生技為亞洲區產能最大的疫苗廠，受惠於國內公費流感疫苗案以及與美國Protein Sciences公司充填訂單的合作，法人預估中長期來看，國光生技除了拓展美國市場有成，加上大陸民眾對於進口流感疫苗偏好度逐年提高，預計為國光生技西進市場帶來成長空間。

在腸病毒疫苗部分，其轉投資公司安特羅生技（6564）優先針對有可能致命的腸病毒71型，完成疫苗研發，預計於2020年第2季申請藥證，一旦順利通過取得，產品最快可望於第4季上市。（編輯：張均懋）1081008