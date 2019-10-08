台塑四寶前3季獲利1098億元 年衰退達46.9%

（中央社記者潘羿菁台北8日電）由於產品價量齊跌影響，台塑四寶9月營收新台幣1126.91億元，年減25.9%，月減6.2%，創下2年4個月新低水準，累計第3季營收3594.86億元，年減20.6%；台塑四寶單季稅後純益減幅逼近4成，前3季獲利更是接近腰斬。

台塑四寶第3季稅後純益為488.48億元，年減36.5%，不過季增62.7%，主要是受惠於股利收入進帳，光是業外轉投資與股利收入就達到215.6億元，占第3季獲利比重約44%；累計台塑四寶今年前3季稅後純益1098.19億元，較去年同期衰退46.9%。

受到美中貿易戰影響，市場信心不足讓客戶提貨意願保守，加上第3季又遇到國際油價下挫，進一步影響拉貨與報價雙重低迷。以杜拜為例，第3季均價為每桶61.2美元，比第2季67.4美元跌價6.2美元；上游石化原料的乙烯9月現貨均價年減3成，帶動下游石化產品報價跟著走跌。台塑提到，公司主力產品9月價格，較去年同期下跌介於2%至40%。

此外，適逢台塑化烯烴廠進入歲修，不僅台塑化本身營收減少，也影響下游台塑等工廠出貨量，在價量齊跌格局，第3季營運動能熄火。

台化強調，美中貿易戰負面衝擊持續發酵，台化產品價格都比去年同期跌幅至少3成，塑膠、紡織市場觀望氣氛濃厚，唯獨苯酚丙酮因為同業減產，價格回升。

至於南亞的化纖原料與聚酯產品，儘管受惠於5G發展，電路板等電子材料進入產業旺季，但同樣受到市場需求不振影響，營運下降，仍無法彌補石化與聚酯產品缺口，其中以乙二醇（EG）獲利衰退最大。

台塑化第3季面臨油價下跌產生的庫存跌價損失，雖然第3季烯烴產品利差比第2季增加，但是受到烯烴二廠歲修影響，形成煉油與烯烴兩大部門獲利均衰退的局面。

台塑前3季每股稅後純益（EPS）為5.37元、南亞EPS為2.39元、台化EPS為4.63元、台塑化EPS為3.12元，4家年減幅度落在27.6%至60.9%。（編輯：張良知）1081008