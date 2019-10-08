事欣科9月營收衝高 法人看旺第3季獲利

（中央社記者吳家豪台北8日電）工業電腦廠事欣科今天公布9月合併營收新台幣7.67億元，月增12.4%，年增5.98%，創今年單月新高；由於本業恢復動能加上處分中壢廠房利益入帳，法人看好第3季獲利。

累計今年1到9月，事欣科合併營收達56.79億元，較去年同期減少12.12%。

事欣科今年第3季合併營收約21億元，季增14.5%，維持雙位數百分比成長。法人表示，事欣科本業恢復動能且處分中壢廠房利益入帳，第3季獲利可期。

事欣科個體營運從今年6月起陸續恢復出貨動能，9月營收約3.72億元，月增4%、年增18.7%，連兩月創今年新高；第3季營收10.7億元，季增26.9%、年增11.7%，創歷史單季新高；累計前3季營收27.18億元，也創歷年同期新高。

展望第4季，法人指出，事欣科獲墨西哥新廠產能的支持以及客戶出貨增溫的效益發揮，子公司恩德、總格的產品也已轉往高度客製化、自動化等利基方向發展；此外，今年受美中貿易戰影響而遞延出貨的機台將陸續於第4季完成驗收入帳，看好事欣科第4季營運將維持高檔。（編輯：黃國倫）1081008