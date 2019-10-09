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力達-KY布局螺桿主機年底有成 看好亞洲市場

最新更新：2019/10/09 12:39

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）空氣壓縮機製造廠力達-KY持續研發自製螺桿主機，預估今年底完成度占整體螺桿機近4成。公司看好外銷亞洲市場潛力。

在螺桿主機研發部分，力達-KY指出正進行15、20匹馬力自製，年底預計完成度占整體螺桿近4成。此外新產品E系列問市，以IE4等級電機達到高省電，並以輕量經濟型為規格主打。

觀察中國大陸和亞洲市場，力達-KY持續對中國內銷市場審慎觀望，不過外銷亞洲市場有潛力，公司統計截至9月為止，亞洲區域外銷金額較同期增加35.8%。

觀察美中貿易戰，力達-KY分析製造業內需市場維持剛性需求，貿易戰刺激中國整體經濟產業升級，將加速提升高階產業鏈及製造業。

力達-KY於10月將參展包含中國進出口商品交易會、Comvac Asia 2019上海國際壓縮機及設備展覽會等多個大型展覽，力拚增加品牌知名度及銷售力道。

力達-KY自結9月合併營收新台幣4.49億元，較8月4.66億元減少3.74%，比去年同期6.16億元下滑27.17%。累計今年前9月自結合併營收41.24億元，較去年同期60.05億元下滑31.33%。（編輯：鄭雪文）1081009

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