電池廠業績旺 9月營收新普加百裕創新高

（中央社記者韓婷婷台北9日電）電池產業歷經2年多來的轉型整頓，大多陸續見到成效，9月營收包括新普、加百裕均創歷史新高，順達創42個月新高，立凱-KY則續創22個月新高。

新普公布9月營收首度跨越70億元大關，以新台幣70.54億元、連續第2個月寫下歷史單月新高，月增3.07%，年增17.17%；由於8、9月營收登頂，累計第3季營收203.5億元，季增21.8%，年增22.6%，同步創下單季新高紀錄。累計新普今年前9月營收514.84億元，年增為15.55%。

展望第4季，新普董事長宋福祥表示，目前看到包括筆電、手機、非IT等產品線都有不錯的動能，後勢不看淡。

加百裕9月營收9.54億元，創下新高紀錄，月增率5.77%，年增率9.33%。

順達受惠傳統旺季效應，9月營收再攀高來到19.42億元，月增4.36%，年增10.77%，創下近3年半來新高。累計今年前9個月營收131.4億元，年增3.76%。

電池正極材料磷酸鐵鋰廠立凱-KY的9月營收來到5729萬元，續創22個月新高，較去年同期大幅成長；累計前9個月營收3.5億元，較去年同期成長169.57%。

立凱表示，累計今年1至9月營收3.5億元，較去年同期成長169.57%，轉型效益日益顯著，今年以來單季營收逐季走高，第3季營收1.65億元，不僅創下近7季新高，單季營收更超越去年全年；第3季營收較去年同期成長784.76%，也較第2季成長50.78%。

立凱表示，打開汽車啟停電池與儲能電池的國際市場，攻佔歐美日韓市場，推動營收穩步成長，尤其鋰鐵電池價格甜蜜點已出現，取代鉛酸電池趨勢已成形，汽車啟停電池與儲能電池明年正式進入量產後，將會更顯著拉動營收成長。（編輯：楊凱翔）1081009