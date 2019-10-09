微星進軍服務型機器人 AIoT業務添動能

（中央社記者吳家豪台北9日電）電競大廠微星宣布推出服務型機器人Autonomous Mobility Robot，搶攻人工智慧物聯網（AIoT）的市場商機；微星看好今明年AIoT相關業務將成長15%到20%，增添營運動能。

根據國際機器人聯合會（IFR）的資料，2017年全球服務型機器人銷售近857萬台，2018年為1050萬台、成長率23%，其中2018年家用及個人用類別機器人占1003萬台；預估2019至2021年間將成長至5024萬台，複合成長率26%。

微星Autonomous Mobility Robot基座的運輸平台配備掃描雷射感測器及定位裝置，在新的作業環境內行走後會自動繪製地圖，即使環境變動也會自動更新，做為日後的路徑規劃及選擇。運輸平台具備清潔地板功能，可以獨立運行5小時，最大可負重150公斤，在低電量時會自動回到充電站充電。

微星表示，運輸平台上可以依環境及功能需求自由裝載不同功能性的模組，應用於公共場合做為引導及服務，例如在醫療場所進行空氣品質監測、主動消除病毒；在飯店中為房客導引、運送住房行李及推播廣告；在辦公大樓內進行室內貨物推送、紙本公文傳遞。

微星科技協理黃亞密說，科技的進步讓機器人的型態及功能更加多元化，相較於以往應用環境較為單調的工業型機器人，服務型機器人勢必會成為未來機器人產業的發展趨勢。

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師李亦晴觀察，亞洲國家傾全力扶植機器人產業，多數已開發國家正邁入或已邁入高齡化、少子化社會，對老年居家照護、兒童教育娛樂與家庭的勞務服務、居家保全等需求殷切，有助促使智慧型服務機器人市場逐漸成形。（編輯：黃國倫）1081009