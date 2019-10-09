建商9月營收出爐 業績兩樣情

（中央社記者潘羿菁台北9日電）上市櫃營建股的京城、冠德與昇陽今天發布9月營收，高雄資產概念股的京城9月營收新台幣7.54億元創半年新高；冠德單季營收失守30億元大關，9月營收建商呈現兩樣情。

京城9月營收為7.54億元，創下今年4月以來新高，年成長79.6%，月增1.7倍，受惠於高雄房市回溫，京城營運持續增溫，目前主要卡位區域以北高雄精華地段為主，包括市立美術館、農16特區等，在路段加持之下，帶動京城今年前9月營收38.41億元，年增42.1%，銷售業績已經超越去年全年的32.98億元。

京城今年主力建案包括豪宅等級的「京城京城」，另外「美術皇居」與「逸文苑」等建案都在下半年加入銷售行列。目前已有法人估計，京城今年全年營收有望超越2013年47億元，再創新高紀錄。

京城第3季營收為14.15億元，年增43.6%，季增5.12%，呈現逐季增溫格局。

冠德9月營收為8.57億元，年增8.3%，月增18.8%，累計第3季營收為29.67億元，年增14.1%，季減5.4%，由於今年1、2季個別營收落在30億元至31億元間，第3季失守三字頭大關，不如預期。

今年冠德在新北市中和推出「湖水映」，另外在機場捷運A19站共構宅「青璞匯」也在6月正式開賣，法人表示，「湖水映」去化已達四成，其他建案正在期待銷售業績跟上來。

另外，昇陽公告9月營收為1.81億元，年減35.5%，月減21.98%，年增與月增率都是兩位數大幅衰退，今年以來年增率是兩位數下降，不過昇陽今年在新北市推案積極，另有台北基隆路都更案，後續是否可以回補成長力道，值得觀察。（編輯：趙蔚蘭）1081009