首座離岸風場海洋風電完成安裝 年底商轉

上緯投控主導開發的台灣首座離岸風電風場海洋風電9日宣布，第2階段20支風機全數安裝完成，預計年底前商轉。（上緯投控提供）中央社記者潘智義傳真 108年10月9日

（中央社記者潘智義台北9日電）由上緯投控主導開發的台灣首座離岸風電風場海洋風電今天宣布，第2階段20支風機全數安裝完成，加上第一階段2支風機，22支風機全數完成安裝，預計年底前正式商轉。

上緯投控表示，海洋風電第2階段海事工程於今年5月底開始動工，風機葉片材料所需樹脂為上緯製造，是離岸風電供應鏈邁向本土化的重要過程，風機由西門子歌美颯於丹麥製造完成後運至台灣。第2階段首支風機於7月24日安裝完成，今天則完成所有風機安裝。

上緯說，自開工起，海洋風電歷經4次颱風，克服天候及海上浪況等挑戰，終於在今天完成第2階段最後一支風機的安裝，總計20支風機安裝作業正式完成，並將陸續進入發電試運轉階段。

上緯董事長蔡朝陽表示，海洋風場所有風機安裝完成，是上緯自2015年起投入台灣離岸風力發電後，重要計畫的完成，也是台灣離岸風電產業的重大里程碑。海洋風場的風機已全數完成安裝，風機逐一進行試運轉之後，將在今年底前開始為台灣供應綠能電力。

海洋風電第2階段總計安裝20支6百萬瓦（MW）風機，建置作業分別由3大統包商負責，包括比利時商楊德諾負責水下基礎工程及海底電纜工程、西門子歌美颯提供6MW風力機組及維護保養、華城電機負責陸上變電站。逾百位離岸風場專家參與海洋風電專案團隊及施工團隊。

海洋風電（Formosa I）為台灣首座具商業規模的離岸風場，完工後總發電容量128MW，每年可供應12.8萬戶家庭使用。（編輯：張均懋）1081009