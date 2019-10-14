運費上漲進補 新興裕民看旺第4季

（中央社記者潘羿菁台北14日電）美國制裁中遠海運帶動原油運費大漲，上週報價來到每日30萬美元刷新高水準，預期國內航運業者裕民、新興受惠，新興今天早盤漲逾5%，裕民也勁揚逾3%，兩家公司均表示，看好第4季營運動能。

先前美國以違法運送伊朗原油為由制裁中國航運商中遠海運，由於中遠海運有數十艘超級油輪因此動彈不得，上週美中談判時，傳聞中方希望中遠海運解套，不過美方並不同意，裕民表示，消息一出，帶動上週五原油運費再度大漲，從每日12萬美元漲至30萬美元，創新高紀錄。

裕民表示，只要到遠東的運油費用就大漲。新興提到，不只是中遠海運遭制裁推升運費上漲，另外，由於明年國際海事組織（IMO）限硫令上路，第3季起油輪陸續進港安裝脫硫器，讓油輪供給吃緊也是主因之一。

裕民與新興均認為，只要中遠海運制裁一事不解決，原油運費就有上漲的理由，短期觀察，這波漲勢有望維持到第4季。

法人估計，新興第3季單季獲利有望轉盈，而裕民則是下半年營運優於上半年。

不過法人提到，一艘超級油輪可載200萬桶原油，目前布侖特原油每桶60美元計算，等於一艘油輪價值1.2億美元，目前跑一趟運費約1500萬美元，運費成本占油商約12%，相較過去運費成本占比僅1%，油商是否還能繼續吸收，運費漲勢能否續創新高，後續需觀察。

裕民第3季營收新台幣32.69億元，年減9.6%，季增49.9%；新興第3季營收10.49億元，年增0.09%，季增32.1%，運費上漲陸續反應在公司第3季營收表現。（編輯：楊玫寧）1081014