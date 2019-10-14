雅茗與瓦城受惠展店效益 9月營收攀高

（中央社記者吳家豪台北14日電）餐飲股雅茗-KY與瓦城受惠展店效益，今年9月營收達新台幣1.75億元、3.79億元，年增2.81%、8.82%，分別改寫歷史同期次高和新高。

雅茗-KY 2019年第3季營收6.08億元，年增4.36%；累計前3季營收17.13億元，進入第4季仍將持續拓點，營運力拚淡季不淡。

雅茗-KY表示，主力品牌「快樂檸檬」新展店9月展出40店、創同期新高，新展店皆為效益更高的新型態店，也讓目前快樂檸檬新型態店規模衝破200店，比例逾20%，是營收成長維持高動能的關鍵。接下來除了新展店外，既有門店也會持續改裝，目標到明年底新型態店型比例可望達到50%。

海外布局方面，雅茗-KY重點放在北美、日本與大東亞市場。美國目前店數已達45店，除了舊金山、西雅圖、聖地牙哥等既有市場持續拓點外，今年還開出賭城拉斯維加斯首店，第4季將在芝加哥、丹佛、橘郡、波特蘭等新城市插旗。

瓦城在展店效益帶動下，今年第3季營收達12.87億元，創歷史單季新高，較去年同期成長12.2%；今年前3季營收達37.55億元，也寫下歷史新高，年增14.75%。

瓦城2018年在台灣已完成15家新開店，今年目標25家新開店，截至9月底止已開出9家店、已簽約店數13家，配合百貨換櫃時程，將於10月起積極展店達成全年目標。新展店主要以「瓦城」及「時時香Rice Bar」為主，既有店則推出主廚推薦餐配合限定新菜及行銷活動，可望推升來客數。

展望後市，瓦城指出，由於展店效益帶動，加上10月連假及全台百貨週年慶起跑助攻，全年營收可望續寫新高。（編輯：黃國倫）1081014