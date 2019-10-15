東陽自結前9月每股稅前賺3.18元

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）汽車零配件大廠東陽9月自結稅前淨利新台幣1.21億元，今年前9月自結累計稅前淨利17.82億元，每股稅前純益3.18元。東陽指出，9月匯兌損失約4011萬元。

展望第4季，東陽表示，迎接旺季來臨，各廠加快生產排程，穩定出貨，因應市場需求。

法人表示，東陽持續擴展售後維修市場（AM）版圖，積極開發新模具，自建電鍍廠，收回部分電鍍件改為自製，受惠美國景氣持續升溫，今年AM事業可望帶動東陽業績成長。

東陽日前表示，AM事業以台灣為發展重心，供應全球市場，持續優化自動化產線、新產品的模具開發。

從產品比重來看，目前AM和OEM占東陽集團合併營收比重約7比3。

另外，看好新能源車關鍵部品塑件商機，東陽集團也投入輕量化技術發展。中國大陸轉投資各廠包括一汽富維東陽青島廠、天津廠去年已順利量產，今年持續貢獻獲利。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到24.5%到24.8%區間，較去年22.87%成長，今年稅後獲利有機會超過新台幣20.5億元，上看20.8億元，較去年成長6%到8%區間，今年每股純益有機會超過3.5元。（編輯：楊玫寧）1081015