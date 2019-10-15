蘋果轉甜 台積電領漲大立光鴻海撐盤

（中央社記者韓婷婷台北15日電）蘋果iPhone新機銷售優於預期，加上中美貿易緩和，全球央行降息趨勢，資金回流，台積電成為首選標的，在台積電領漲下，大立光、鴻海等蘋概股接棒推升台股走揚。

蘋果新機9月下旬正式上市，帶動台股電子供應鏈邁入今年出貨旺季，蘋概股9月營收普遍都有亮眼表現，10月可望續強。包括鏡頭廠大立光、玉晶光、電池廠新普、PCB廠華通、PA廠穩懋等都創下歷史新高。台積電、軟板廠臻鼎-KY、組裝廠鴻海、和碩，甚至通路商正崴等相關供鏈也都繳出亮眼成績。

台積電第3季營收季成長與年成長都有2位數，最受法人青睞，近來在外資買盤力拱下，成為飆股，市值屢創新；繼大立光法說會釋出第4季續旺的偏多訊息後，台積電即將於17日召開法說，市場普遍正面期待，法說前夕，外資也紛紛上調目標價。

美系外資看好台積電第3季稅後純益將季增逾5成，EPS估達3.92元，在7奈米需求持續強勁下，明年上半年營收年增幅可期，續喊買台積電，目標價由325元上調至364元。

除了台積電外，包括華通、正崴、可成、臻鼎等近來都有不錯的波段行情，今天則由大立光、嘉澤、穩懋、GIS-KY、鴻海、和碩、台郡等接棒輪動維持高人氣。

凱基投顧資深副總經理向子慧表示，蘋果低價策略刺激消費，可見價格仍是重要因素，原本市場對今年新機期待值低，不少蘋概股股價也位處相對低檔區，後續第4季營運如果能有好表現，將有利後續股價動能。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在蘋概股方面，蘋果iPhone需求優於預期，使得近期供應鏈上修狀態，相對有撐，且明年的大改款是可預期的，短中長線都具題材。（編輯：楊凱翔）1081015