工研院新科院士出列 蔡總統授證

（中央社記者張建中新竹15日電）工研院新科院士名單出爐，華邦電董事長焦佑鈞、台塑董事長林健男與台泥董事長張安平等5人獲選為工研院院士，總統蔡英文今天親自出席典禮頒授院士證章及證書。

工研院今天舉辦第八屆工研院院士授證典禮，蔡總統親臨祝賀，並頒授院士證章及證書給焦佑鈞、林健男、張安平、亞力電機總裁楊振通與AbGenomics董事長楊育民5位新科院士。

蔡總統表示，今天是屬於各位新科院士榮耀的時刻，很高興能夠一起參與，也代表政府當面感謝大家對產業跟國家的貢獻。

總統說，新竹生醫園區當初就是有楊育民的參與，訂定發展策略，現在已經成為台灣下個世代生技發展最重要的地方，相信有楊育民協助，台灣生技產業一定能夠持續繳出亮眼的成績單。

張安平多年來帶領企業走向綠色轉型之路，也是台灣前進的方向，蔡總統表示，張安平除推動循環經濟，跟工研院在生態環保領域攜手合作創新技術，期待未來雙方能有更多交流合作，共同促進台灣永續發展。

台灣半導體產業能夠在國際占有一席之地，焦佑鈞是開路先鋒，蔡總統說，焦佑鈞對台灣電機電子產業發展也付出許多心力，並擔任工研院顧問，成為院士後，相信焦佑鈞會持續以創新精神為產業界帶來更多進步。

蔡總統表示，楊振通對台灣重電電力能源產業發展有許多貢獻，也長期關心技職教育，在學校任教，傳授經驗，期待工研院未來也能吸取楊振通的經驗為台灣創造發展。

林健男為台灣石化產業貢獻了50多年，一路走來與時俱進、持續創新，蔡總統說，林健男還協助台灣培育人工智慧（AI）人才，共同努力加速產業智慧升級。

總統分享日前參訪紡織廠儒鴻的感想，表示儒鴻是全球機能服飾的龍頭，擅長把創新科技應用在紡織布料上，再加上工研院前瞻技術的研發支持，讓台灣的品牌在國際上發光發熱，相信這樣的合作模式能夠在各產業廣為應用，一定能夠加速台灣產業發展。

今年是投資大爆發的一年，蔡總統說，台商回流投資總額已超過新台幣6100億元，代表政府要更積極推動產業轉型升級，提升競爭力，感謝工研院協助政府推動五加二產業創新計畫積極連結在地深耕產業聚落，未來新科院士加入，工研院將有更大力量、更多創意活水，一起努力讓台灣產業不斷升級提升競爭力。（編輯：楊玫寧）1081015

總統蔡英文（前右）15日出席工研院院士授證典禮，並參觀工研院研發成果。中央社記者張建中攝 108年10月15日