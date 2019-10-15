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生科產業處完美風暴 楊育民：要成功需生態系統

最新更新：2019/10/15 15:47

（中央社記者張建中新竹15日電）美國AbGenomics董事長楊育民曾任羅氏（Roche）全球技術營運總裁，他今天表示，生物科技產業正在一個「完美風暴」裡面，台灣生物科技要成功就要創造生態系統。

工研院今天舉辦第八屆工研院院士授證典禮，總統蔡英文親臨祝賀，並頒授院士證章及證書給楊育民與台塑董事長林健男等5位新科院士。

楊育民說，生物科技產業正在一個「完美風暴」裡面，「完美風暴」是一種非常難得的氣象奇觀，會產生極大的風暴，能量非常大，有很大的摧毀力。

台灣年輕人如何把握「完美風暴」，運用能量，迎頭趕上，趁「完美風暴」騰雲駕霧上去，而不是粉身碎骨，楊育民表示，生物科技要成功就要創造一個生態系統，過去台灣半導體產業靠的就是成立生態系統。

除了研發科技與IP，楊育民說，人才培育不只要有專業人才，還要有跨領域領導人才，並要有公平、公正、公開、透明的誘因制度，讓在生態系統做事的人可以得到回報。

楊育民表示，接下來要繼續不斷改善法規，既防弊又興利，並有堅持做對的事情、把事情做好的價值觀，希望能再創生物科技生態系統，為國家創造巨大產業。

林健男則對石化與綠能產業發展提出建言，在石化產業方面，他指出，包括研發量子物理及5G科學應用趨勢，深化AI在產業應用，並持續產業技術移轉。

至於綠能產業方面，林健男建議開發新綠色材料、重視循環經濟，並結合AI虛擬實驗室，提升研發創新速度。

林健男期許工研院繼續扮演推動台灣產業創新研發急先鋒，加速引進國際先進及創新的新趨勢，並成為作育英才搖籃，同時與產業界密切合作，共同促進台灣產業創新研發提升。（編輯：郭萍英）1081015

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