因應未來缺工趨勢 超商再推科技2號店

（中央社記者江明晏台北15日電）全家2016年啟動數位轉型，今天再宣布推出科技2號店，以人機協同、櫃檯勞務裂解、消費賦權為主要概念，董事長葉榮廷說，台灣未來缺工趨勢明顯，但目前24小時營運仍存在需求。

全家便利商店於2016年啟動數位轉型，去年打造科技概念店1號店，今年數位會員首破千萬後，全家宣布推出科技概念2號店，以「人機協同」概念，針對店員和消費者提出「櫃檯勞務裂解」和「消費賦權」兩大提案，導入11項科技設備。

全家便利商店董事長葉榮廷指出，天氣對超商這個行業的影響遠遠大於景氣，包括氣溫、降雨，氣溫是體感溫度，下雨是下在假日還是中午以前，天氣變化對店舖要採取的動作完全不一樣，這個行業對科技的發展有所期待，甚至期待某個路段的天氣情報，將對物流有很大的幫助，科技能解決什麼？他期待「對內提升運營效率」、「對外滿足顧客需求與顧客體驗」。

為什麼現階段非要提升效率不可？葉榮廷說，台灣缺工趨勢明顯，平均每年短少的勞動人口有16萬，超商過去被定義為勞力密集產業，如果到了2060年還是如此，全家會遇到很大的衝擊，店舖的運營效率一定要提高，這是必然要解決的課題，會占比較高工時的工作第一是收銀，第二則是訂貨、第三是EC貨品的驗收、第四是挑過期商品、第五是店舖的管理。

全家科技概念2號店將落腳台北小巨蛋附近，葉榮廷表示，這次光是設備就斥資新台幣千萬元，也希望透過這個商圈的特性，以智慧販賣機測試新一代24小時便利商店運營模式，但他強調以後也不會「沒有人」，畢竟很多勞務都在夜間進行，希望透過智慧販賣機做到「賣場延伸與商圈擴大」。

全家科技概念2店提出新一代智慧販賣機，包括螢幕型智販機、鮮食便當機、雙溫層智販機等，攜手合作夥伴包括台灣富士通、嶼丞科技、精誠資訊、龍銀資訊、亞太電信、天來智慧科技等，提供常溫商品、冷藏飲料、熱騰騰鮮食等選擇。

全家資訊本部長洪秀佳表示，智慧販賣機目的在於滿足消費者不同時段購物需求，並測試24小時夜間營運新模式，採用非現金支付方式也串連店舖POS系統，店舖員工不用點算，透過店舖既有設備就可以掌握營收，也可發出補貨提醒。

而另一方面，洪秀佳表示，全家也推出智能客服全新上線、建議訂購系統升級、設備IoT監控優化的新服務，降低店舖勞務。「全家」科技概念2號店也和遠傳電信合作，於店舖率先設置5G測試實驗站台，提供消費者5G的FamiWifi體驗，未來技術普及後，可望延伸更多應用。

此外，日本7-11超商今年關閉千家店家，葉榮廷表示，今年台灣淨增加的超商約有300、400家，主要來自於顧客需求有沒有被滿足，營收與獲利模式有沒有改變，舉例來說，超商做代收等業務調整獲利模式，可以忍受環境競爭的能力就提高，日本超商關閉是否跟需求有關還要觀察，台灣缺工是趨勢，但台灣超商24小時目前看來還是存在需求，但最終是否改變營運模式，還是要回到各個商圈的顧客需求的對應。

至於何時會普及？葉榮廷表示，全家不會在科技方面缺席，舉例來說，自助收銀機能夠適度分流與分散對店舖勞務裂解很有幫助，目前自助收銀已導入10家店舖，而其他科技設備也都會進行測試擴大導入。

而針對目前很「夯」的外送平台，葉榮廷拋出問題，外送平台和超商是競爭還是合作的？全家有14個店鋪和Uber Eats合作，目前還是測試「產品組合」，而全家特殊店型的炸雞也「賣到翻掉」，另外全家一直很想做「店到宅」的服務，平台與外送業者的人力會產生什麼關係，是有想像空間的，他認為，超商和外送平台對消費者來說是不同的需求與解決方案。（編輯：趙蔚蘭）1081015