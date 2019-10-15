松果購物16日登興櫃 目標2020年商品數破百萬

（中央社記者吳家豪台北15日電）電商業者松果購物今天舉辦法人說明會，宣布將於10月16日正式登錄興櫃交易，可望為持股53.84%的母公司創業家兄弟帶來正面助益，目標2020年商品數突破100萬件。

2016年成立的松果購物在3年多時間寫下亮眼成績，為台灣市場帶來有別於傳統B2B2C（企業對企業對消費者）的新開店平台模式，不收開店費及廣告費，只收取成交分潤。今天法說會有多家網路公司高層到場力挺，包括Facebook（臉書）台灣及香港總經理余怡慧、LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉等。

松果購物2018年總交易額（GMV）達新台幣9.26億元、營收1.51億元，每股盈餘（EPS）1.32元。今年前9月累計交易額超過11億元、年增92%；累計前3季營收1.99億元、年增97%，交易額及營收皆已超越去年全年表現。

松果購物董事長郭家齊說，由於完善的金物流體系及消費者習慣的養成，2019年台灣將成為全球第7大電商市場。台灣的電子購物產業營業額近8年平均每年成長8.1%，優於整體零售業的1.1%；今年電商表現仍亮眼，預估市場規模將突破2000億元大關。

郭家齊表示，松果購物成立之初就鎖定行動電商，想打造在手機上非常好逛的購物環境。今年4月起更首創電商「合作夥伴自訂分潤比計畫」，若廠商選擇的分潤比例較高，可獲得更多導流及行銷資源支援，因此帶動平均分潤比例大幅躍進，目前分潤比例30%及40%所占商品數已達25.3%，遠高於4月的7.7%。

松果購物目前吸引超過4700家廠商進駐，商品數超過25萬件，App下載數也在今年9月達200萬次，每月活躍用戶數較2016年增加40倍。

展望未來，郭家齊指出，為了讓成長動能持續規模化，將擴大商品數，目標從現在的25萬件增加到2020年突破100萬件；另外將持續投資科技應用，例如「你可能也喜歡」功能是在消費者下單後，推薦購買其他互補性商品。

針對第4季電商旺季，松果購物指出，雙11（11月11日）單日將挑戰交易額年成長超過100%，再創單日新高紀錄。（編輯：張良知）1081015