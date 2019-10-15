金管會：永豐銀未代墊何壽川保釋金 不需開罰

（中央社記者劉姵呈台北15日電）針對立委爆料永豐金前董事長何壽川於2017年6月銀行下班時間，提領金庫高達新台幣7500萬元的現金。金管會銀行局今天提出3點說明，強調此案已經處理完畢，並要求銀行改善，不需要開罰。

時代力量立委黃國昌14日於立法院財委會上爆料，金融監督管理委員會檢查局金檢時發現，永豐金前董事長何壽川於2017年6月16日晚上，從15個非本人帳戶中，分別提領現金共高達新台幣7500萬元，隔天又存回帳戶。

針對2017年6月16日當天永豐銀行在營業時間後大額現金交易，金管會銀行局今天提出3點說明，首先，永豐金前董事長何壽川在2017年8月17日遭台北地方法院檢察署以違反金融控股公司法等起訴，其保釋金來源，金管會已經予以了解，是由何壽川從他本人帳戶提領現金予以支應。

再者，金管會指出，向永豐銀行了解，2017年6月16日當天的交易，當天該行多名行員因三寶授信案遭檢調單位約談，該行多名行員為因應可能面臨須繳交保釋金，先行向該行其他行員借支，後因無須繳交保釋金，因此，未動用該筆款項並予以返還。

金管會強調，該資金並未用以支應何壽川的保釋金，永豐銀行也無代墊何壽川的保釋金。

第三，金管會指出，相關提款程序均由客戶本人親簽開立提款條，且相關現金提領均有傳票及帳務作業紀錄，並有依規定向法務部調查局申報大額通貨交易。

至於媒體提問永豐銀這次作業有無違反內控內稽規定，銀行局副局長黃光熙表示，檢查報告是看到了一些情況，但各個缺失都還要作了解與查證，最後會再依照個案的情形作判定。此案目前已經處理完畢，要求銀行針對這些情況作改善即可，還不到開罰的程度。

此外，媒體也提問如果銀行發生客戶有類似的狀況，銀行該如何處理，黃光熙也說，像是點鈔、核對作業，另外除了大額提領外像是換零錢等，都需要一個準備的時間，會依照個案來認定。

永豐銀行14日也發布新聞稿回應，2017年6月16日當天相關提款程序都是客戶親簽開立提款條，且銀行營業部金庫尚未關閉前提下，要配合大額提款金額，本來就需要較長備鈔及清點的時間，因此才會在完成帳務處理程序後，於營業外時間完成提款程序。（編輯：趙蔚蘭）1081015