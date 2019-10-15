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金融業前10月吃下1.87億元罰單 保險業挨罰最多

最新更新：2019/10/15 21:38

（中央社記者劉姵呈台北15日電）金管會今天公布，今年截至10月15日止，金融業合計遭開罰高達新台幣1.87億元，其中以保險業最多，開罰件數有46件，罰鍰金額高達1.065億元，占金融業總罰鍰收入的56.9%。

金融監督管理委員會今天公布金融業今年前10月罰鍰情形，合計罰鍰金額高達新台幣1.87億元，銀行、證券及保險業分別都超過去年一整年的罰鍰金額。

首先，銀行業方面，銀行局副局長黃光熙表示，今年截至10月15日止，銀行業的罰鍰件數有15件，雖件數較去年一整年的24件減少，但金額有新台幣6950萬元，較去年的4816萬元高；顯示個別案件的罰鍰有增加。

其中，銀行業今年以來吃下最多罰單的銀行，大多為理專或行員涉挪用客戶資金，截至8月底止，金管會合計共開罰8件銀行理專盜領案，累積裁罰金額高達5100萬元。

再者，保險業方面，金管會保險局副局長張玉煇也表示，今年截至10月15日止，保險業罰鍰件數則有46件，僅較去年整年減少1件，不過今年罰鍰金額卻高達1.065億元，遠遠超過去年整年的7520萬元；顯示保險業今年因各項缺失受罰家數及罰鍰金額都明顯增加。

其中，保險業裁罰金額最高的，就是9月17日公布的南山人壽的「境界成就計畫專案」違反保險法令裁罰案，單張罰單金額高達3000萬元。

最後，證券期貨業（不含上市櫃公司）方面，證期局副局長張振山表示，今年截至10月15日止，罰鍰金額有1106萬元，也超過去年整年的921萬元，不過總件數15件，較去年的27件少；顯示個案罰鍰金額略為增加。（編輯：趙蔚蘭）1081015

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