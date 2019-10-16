松果購物登興櫃盤中漲逾2成 電子商務股添新血

電商業者松果購物16日以每股參考價新台幣26元興櫃掛牌，為台股電子商務類股增添生力軍。左起為松果購物董事長郭家齊、總經理吳佩雯15日主持法人說明會。（松果購物提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月16日

（中央社記者吳家豪台北16日電）電商業者松果購物今天以每股參考價新台幣26元正式興櫃掛牌，盤中最高33.01元，漲幅26.96%，為台股電子商務類股增添生力軍。

松果購物成立於2016年，是台灣第一個行動原生的B2B2C（企業對企業對消費者）電商平台，主打「賣方免租金、買方免運費」策略，目前全站提供超過25萬件商品，以生活居家類別為第一大類、占整體交易額近4成，其次為3C家電類及服飾婦幼類。

今年1月松果購物完成A輪融資，獲得新台幣1.5億元的資金挹注，除了母公司創業家兄弟支持外，也引進中信創投等數位策略投資者，持續擴大布局台灣市場。

松果購物2018年總交易額新台幣9.26億元、營收1.51億元，每股盈餘（EPS）1.32元。今年前9月累計交易額超過11億元、年增92%；累計前3季營收1.99億元、年增97%，交易額及營收皆已超越去年全年表現。（編輯：楊玫寧）1081016