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德州廠污染案和解 台塑：5年投資5000萬美元

最新更新：2019/10/16 14:23

（中央社記者潘羿菁台北16日電）台塑德州廠傳出排放塑膠顆粒遭控污染水資源，外電報導台塑同意支付5000萬美元和解，對此，台塑今天證實並提到已與原告達成全面和解，同意將在未來5年內投資5000萬美元（約新台幣15.3億元），促進當地公益。

台塑美國德州廠今年遭到拉瓦卡港區居民與環團提告，針對台塑在運輸過程排放塑膠顆粒造成污染，6月底法官意見書出爐，台塑恐被罰1.62億美元罰鍰，歷經越南毒魚事件，台塑再度陷入污染風暴中。

不過最新外電報導指出，台塑在15日已經與原告達成和解，對此，台塑公司回應，台塑美國確實與原告達成全面性和解，同意將在未來5年內投資5000萬美元，促進當地公益事項。

台塑強調，未來將會秉持安全環保方式生產，確保各項環保措施優於石化同業，善盡環境永續的企業社會責任。

德州廠污染事件曝光後，台塑董事長林健男先前對外說明，將針對塑膠粉粒槽車裝卸系統進行改善工程，包括卸料口管帽止漏、每班有專人負責卸料後環境清理、增加止水墩與要求客戶確實鎖緊閥件等，未來將會執行塑膠粒「不落地」政策。（編輯：楊玫寧）1081016

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